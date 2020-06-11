تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة في الدقهلية

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت التعليمية ومقار لجان امتحان الثانوية العامة والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين بالمحافظة.

وأكد عبد الرؤوف، أن جميع الإدارات التعليمية استجابت للتعليمات، حيث جرى تعقيم وتطهير معظم المدارس والمنشآت التعليمية.

ويؤدي 47 ألفا و732 طالبا امتحانات الثانوية العامة، منهم 23 ألفا و56 علمي علوم، و8178 علمي رياضة ،و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 156 لجنة، موزعة على 181 مدرسة، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.