محافظ المنوفية يتفقد تسليم "الدفعة الأولي" من بوابات تعقيم لجان الإمتحانات إستعداداً للثانوية العامة

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية " الدفعة الأولي " من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسي " الثانوية القديمة بنات سابقاُ " بشبين الكوم تمهيداً لتوزيعها علي مقار اللجان المختلفة بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لأداء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا ، كان في إستقباله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم علي أن بوابات التعقيم من إنتاج مصنع 999 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وسوف يتم توزيعها بواقع 2 بوابة لكل لجنة ، مشيراً إلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية ، وتم تجهيز اللجان وتوزيع الطلاب بواقع 14 طالب وطالبة بحد أقصي بكل لجنة ومراعاة المسافات البينية بينهم حرصاً علي صحتهم سلامتهم ، وتم التنسيق مع مديرية الامن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية الكافية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وتوفير طبيب وممرضة بكل لجنة .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة إزالة كافة المعوقات التي تعرقل سير الإمتحانات وتطهير وتعقيم اللجان قبل واثناء الامتحانات والتأكد من جودة مواد التطهير وتوفير كميات كافية من المطهرات لابنائنا الطلاب واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والامن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا ،مؤكداً علي إستمرار عمل لجان المتابعة للمرور علي المدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا علي صحة وسلامة أبنائه الطلاب.