سلبية تحليل كورونا لرئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية

أكد مسؤولون محليون في كندا، أن نتائج اختبارات فيروس "كورونا" التي أجراها دوج فورد رئيس وزراء حكومة أونتاريو الكندية، ووزيرة الصحة في المقاطعة كريستين إليوت، جاءت سلبية، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس.

وذكر مكتب دوج فورد أن الوزيرة ورئيس الوزراء اختاروا إجراء الاختبار بعد أن علما أن وزير التعليم ستيفين ليتشي كان على اتصال مع شخص ثبتت إصابته بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف البيان "لكي نكون واضحين، لم يكن لكل من رئيس الوزراء فورد والوزيرة إليوت أي اتصال معروف مع أي شخص أثبت أنه إيجابي للفيروس، ونتيجة لذلك، ليست هناك حاجة لأي منهما لعزل نفسه".

وقرر رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو (الأكبر سكانا واقتصادا في كندا) استئناف جلسات الإحاطة اليومية للفيروس اليوم، بعد يوم واحد من غيابه عن المؤتمر الصحفي اليومي.