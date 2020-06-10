كندا تسجل 407 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم، تسجيل 407 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بجانب 63 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 97043 حالة، و7960 حالة وفاة.

وجاءت جميع الإصابات وحالات الوفاة، في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك المزدحمتين بالسكان، بينما لم تسجل باقي المقاطعات أي حالات إصابة أو وفاة منذ عدة أيام.

وأبلغت أونتاريو عن زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد، لكن العدوى مستمرة في الاتجاه نحو الانخفاض في المقاطعة مع الزيادة الكبيرة في نسب الشفاء.

وأبلغ مسؤولو الصحة، عن 251 حالة إصابة جديدة، اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 31341 حالة، كما أعلنت عن 11 حالة وفاة إضافية، ليصل المجموع إلى 2475 حالة وفاة.

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية في كيبيك، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات إلى 5081 شخصا.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بعد تسجيل 156 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 53185 حالة.

رئيس الوزراء الكندي يناقش مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية وتطورات كورونا

وفي سياق متصل، ناقش رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، مع نظيره اللبناني، حسن دياب، في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في كورونا المستجد والعلاقة بين البلدين.

وتناول الاتصال المسار العالمي للجائحة وتأثيرها على الدولتين، واتفقا على ضرورة استمرار التعاون الدولي، مع تأكيد ترودو على أهمية المؤسسات والاستجابات القوية المتعددة الأطراف في الوقت الذي يصارع فيه العالم الوباء، وفقا لبيان صادر من مكتبه.

وجدد رئيسا الوزراء تأكيدهما على الصداقة طويلة الأمد بين كندا ولبنان، واتفقا على مواصلة العمل معا لتعزيز العلاقة الثنائية.