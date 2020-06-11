ابنة نجاح الموجي تحيي ذكرى ميلاد والدها: "كان زمان عنده 77 سنة"

طالبت الإعلامية آيتن الموجي، الجمهور، بالدعاء لوالدها الفنان الراحل نجاح الموجي، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الخميس.

ونشرت "الموجي" صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عيد ميلاد أبويا.. كان زمانه عنده 77 سنة.. الله يرحمك ويحسن إليك ويرزقك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب".

ويُعد الفنان نجاح الموجي واحدا من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك موهبة وخفة ظل جعلته يكسب حب الجمهور، ولمع نجم "الموجي" في المسرح المصري ليصبح واحدا من كبار هذا المجال، وبالرغم من ذلك قدم عدد من الأفلام السينمائية الهامة مع كبار المخرجين والنجوم.

ولد الفنان نجاح الموجي في مثل هذا اليوم 11 يونيو عام 1943، وطوال مشواره الفني قدم نجاح الموجي العديد من المسرحيات الهامة والتي حققت نجاحا كبيرا، منذ بدأ العمل المسرحي مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح بدأها منذ ستينيات القرن الماضي ليقدم معهم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت، المتزوجون".