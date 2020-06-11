خناقة على قطعة أرض.. حبس مزارع وابنه لاتهامهما بقتل 3 أشقاء في سوهاج

قررت النيابة العامة، تجديد حبس عامل وابنه، على خلفية قتل 3 أشقاء بعد أن أطلق الاثنين عليهم الرصاص من بنادق آلية، أسفرت عن مقتلهم، واصابة اثنين آخرين، بسبب خلافات على قطعة أرض، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل المعركة التي استمرت 15 دقيقة، جاءت طبقا لما ورد في تحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، إلى أن جلسة عتاب جمعت بين 7 أشخاص من أبناء عمومة من عائلة واحدة لفض خلافات على قطعة أرض، وتشاجر الاثنان.

وأخرج مزارع وابنه أسلحة نارية من طيات ملابسهما، وأطلقا الرصاص تجاه الطرف الثاني، وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشقاء، وإصابة اثنين آخرين، وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، إلى مكان المشاجرة.

وفرضت القوات، كردونا أمنيا فى محيط المكان، ورفعت القوات فوارغ الطلقات، وانتقلت النيابة العامة، وناظرت الجثث، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وانتقل فريق إلى المستشفى، لسماع أقوال المصابين، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليهم هم "خلف"، 56 سنة، و"عزام"، 22 سنة، و"مازن"، 17 سنة، وإصابة "طاهر"، 26 سنة، بطلق ناري فى الظهر، و"محمد"، 55 سنة، بطلق ناري فى الركبة اليسرى، وتمت السيطرة على المشاجرة، ونشر تواجد أمني مكثف داخل القرية، لمنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى. وتمكنت القوات، من إلقاء القبض على المتهمين.