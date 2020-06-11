السودان يعلن استئناف التبادل التجاري مع مصر

أعلنت السلطات السودانية اليوم الخميس، استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر.

وأكد مدير إدارة جمارك وادي حلفا العميد سر الختم عثمان، جاهزية الإدارة لفتح معبر أشكيت أمام البضائع المصرية، بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لدخول الواردات من البضائع والسلع المصرية، وذلك تنفيذا لقرار وزير البنى التحتية والنقل.

وأشار إلى أن البضائع المسموح بدخولها هى مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية، مع منع دخول المنقولات الشخصية والأثاث.

وأوضح أن الاشتراطات الفنية الاحترازية تتمثل في تفريغ البضائع في المنطقة المحايدة أو استبدال السائق المصري بسائق سوداني أو تبديل رؤوس الشاحنات المصرية بأخرى سودانية، على أن تقوم السلطات الصحية بتعيين وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل عبورها.