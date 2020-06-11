حملة مكبرة لتطهير ورفع المخلفات وإزالة التعديات على جسور النيل بدمياط

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط و الإدارة العامة لحماية النيل بتطهير ورفع المخلفات وإزالة كافة التعديات على شاطئ نهر النيل بمدينة رأس البر، وذلك بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

حيث تم الدفع بصندل وكراكات لتنفيذ تلك الأعمال بدءًا من العمارات المنشأة حديثاً بمنطقة شمال وجنوب الصيادين مرورًا بالسوق الحضارى وحتى فندق اللسان " شتيجنبرجر" عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك لرفع المظهر الحضارى العام خاصةً مع إنطلاق تلك المشروعات الهامة التى نفذتها المحافظة مؤخراً، وتستمر تلك الأعمال لحين الوصول إلى الهدف المنشود بتنظيف نهر النيل نهائيا من أية مخلفات و مخالفات على ضفتيه.