455 مليون خدمات مياه وصرف في 6 سنوات بمركز ديرمواس بالمنيا

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن استلام مشروعات وتنفيذ خدمات فى مجال الشرب والصرف الصحى بمركز ديرمواس بقيمة ٤٥٥ مليون جنيه، فى إطار التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

قال "الشهاوى" إن الخدمات تمثلت فى تنفيذ محطة ديرمواس المرشحة بتكلفة 300 مليون جنيه تخدم جميع قروي من جزيرة تل بني عمران حتى دلجا، ومحطة رفع صرف صحي قرية تانوف ودخلت الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة إجمالية حوالي ٢٥ مليون جنيه وذلك لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وتانوف وتخدم حوالي ٤ آلاف مشترك، وتوصيل الوصلات المنزلية بتكلفة ٤ مليون جنيه.

وأضاف، أنه جاري استلام محطة رفع ومعالجة صرف صحي بقرية نزلة البدرمان وتقدر بـ 110 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية، وتنفيذ وصلات مجانية بفرع دير مواس بـ ٣ آلاف وصلة بأجمالي تكلفة ٧ مليون جنية.

وأشار إلى رفع طاقات المحطات الإنتاجية في قروي التل الشرقي، بني حرام، أبو خلقة، أسمو العروس، دلجا بتكلفة 1.5 مليون جنية، وتغيير وإحلال جزء من مواسير المياه من الأسبستوس لمركز ومدينة ديرمواس ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوي للفرع.

أكد "الشهاوى" أن الشركة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة التكليفات للوصول لرضا العملاء داخل المحافظة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.