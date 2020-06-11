ابن محمود مسعود يرثي والده بقصيدة "صفحة الموتى": هيوحشني صوتك

رثى المونتير أحمد مسعود، والده الفنان الراحل محمود مسعود، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشر "مسعود" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قصيدة "صفحة الموتى" والتي قدمها محمود مسعود قبل وفاته، معلقًا عليها: "هتوحشني أوي وهيوحشني صوتك".

وتقول كلمات القصيدة التي كتبها صلاح جاهين: "الموتى فى صفحة الموتى.. بيكلمونى كل يوم الصبح.. بصورهم الباهتة.. بعيونهم الثابتة.. بيسألونى كلهم إمتى.. هتنطبع صورتك كمان.. أنت.. هنا زينا في صفحة الموتى؟.. حبايبنا يا غاليين.. محناش هنتأخر".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1744886752329805&id=100004254906093