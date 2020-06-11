نجل الراحل محمود مسعود: لم يصب بكورونا.. ولم يتبق له سوى صديقين

مسيرة فنية طويلة خاضها الفنان محمود مسعود، تاركا إرثا فينا كبيرا، ليرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 67 عاما، فبموهبته الفنية الفريدة تركة بصمة في العديد من الأعمال التي شارك فيها سواء في السينما والتلفزيون والمسرح.

أحمد محمود مسعود، نجل الفنان الراحل محمود مسعود، قال لـ"الوطن"، إنه لا صحة للشائعات عن وفاة الفنان الراحل بفيروس كورونا، "هو تعب واتنقل المستشفى، واتعمله مسحة وأكدت قبل وفاته بساعات أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ولكنه كان يعاني من مشكلات في القلب سببت حدوث التهاب رئوي، "لن نخجل لو أصيب بفيروس كورونا وكنا سنعلن ذلك".

طوال مسيرة الفنان محمود مسعود، كان لديه العديد من الأصدقاء من الوسط الفني، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة من حياته لم يحرص على التواصل معه إلا كلا من الفنان لطفي لبيب والفنان رشدي الشامي، حسب حديث نجله.

سعادة كبيرة عاشها الفنان الراحل خلال الأيام القليلة قبل وفاته، بعدما رزق حفيدا يحمل نفس اسمه، "كان فرحان بيه جدا وبيحب يفضل جنبه ومعاه، والحمد لله أن ربنا رزقنا بمحمود آخر يذكرننا دائما بوالدي"، وفقا لـ"أحمد محمود مسعود".

قصيدة "على اسم مصر" للراحل صلاح جاهين، قدم الفنان الراحل محمود مسعود الأداء الصوتي لها أكثر من مرة، ومن أحب الأعمال التي قدمها لقلبه، رغم أنها لم تنل شهرة أعماله الأخرى، "كان يعشق تقديمها بإداء تمثيلي بجانب الصوتي، ونفذ ده في مكتبة الإسكندرية في 2016 وفي عام 2017"، بحسب نجله.