سعد: عودة المساجد ستكون تدريجية في المحافظات الأقل إصابة بـ كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرارات الحكومة اليوم لن يطبق معظمها بشكل فوري، ولكن سيكون هذا الأمر من خلال خطط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "وكل القرارات اللي الناس شافت إنها تخفيف مربوطة بـ1 يوليو، ومعظمها ليست قرارات نهائية، ويتم النظر في خطط تدريجية لعودتها".

وتابع: "على سبيل المثال مقلناش إن المساجد ستعود بشكل نهائي في 1 يوليو بالنسبة للمساجد، وقلنا إننا سنعلن عن الخطة التدريجية لعودة دور العبادة، وسنبدأ بالمحافظات الأقل إصابة".

وأردف: "حتى الأندية، ونقصد أن يكون العمل هو تلقي وتجديد الاشتراكات، مفيش نادي هتلاقي فيه ترابيزة ويا اقعد، كل الكافيتريات والمطاعم والأندية ستفتح يوم 15 يونيو هو الصيانة والتجديدات اللازمة وتلقي الاشتراكات".