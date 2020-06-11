متحدث الحكومة: لا يوجد حتى الآن موعد محدد لإعادة فتح المقاهي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بالنسبة لعدم فتح المقاهي، فإن مطالب أصحابها مشروعة، وعانوا كثيرا ومازالوا يعانون خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي، أن قرارات اليوم لم تتضمنهم، وهذا يدل على أن قرارات الفتح منضبطة، ولم تتضمن القرارات الكافيهات والمطاعم والمقاهي، لأن وضعها مازال لا يجدي معه الفتح بشكل كامل.

وتابع: "الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات الاحترازية، والمحليات ووزارة السياحة تعمل على هذه الضوابط، وعندما تحين الفرصة قد نعلن في أول يوليو ما يخص هذه الضوابط، وحتى الآن لا يوجد قرار نهائي أو موعد محدد لإعادة فتحها".