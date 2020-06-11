السبت المقبل.. فصل الكهرباء عن 7 مناطق بالبر الغربي في الأقصر من الصباح
11:40 م | الخميس 11 يونيو 2020
أعلنت محافظة الأقصر، انقطاع خدمة الكهرباء عن 7 مناطق بالبر الغربي في مدينة القرنة، وذلك بناءاً على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل بعض المناطق المتغذية من محطة محولات غرب الأقصر لإجراء بعض أعمال الوقاية الهامة بالمحطة، يومي السبت والأحد، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.
وأوضحت المحافظة أن تلك المناطق تشمل المنطقة القبلية من قرية الضبعية من نجع العمارنة حتى سكة الغول - منطقة الفرشوطي بالكامل وجسر الـ 120 وأبو كلبة بحاجر الضبعية - منطقة العلاوات بالأقالتة - منطقة حاجر الضبعية بالكامل - منطقة البعيرات وحاجر الأقالتة - منطقة حبشي والزمامي والملاحة والشيخ عامر بقامولا - منطقة السناينة بالقرنة.
وناشد قطاع توزيع كهرباء الأقصر، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.