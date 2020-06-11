السبت المقبل.. فصل الكهرباء عن 7 مناطق بالبر الغربي في الأقصر من الصباح

أعلنت محافظة الأقصر، انقطاع خدمة الكهرباء عن 7 مناطق بالبر الغربي في مدينة القرنة، وذلك بناءاً على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل بعض المناطق المتغذية من محطة محولات غرب الأقصر لإجراء بعض أعمال الوقاية الهامة بالمحطة، يومي السبت والأحد، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

وأوضحت المحافظة أن تلك المناطق تشمل المنطقة القبلية من قرية الضبعية من نجع العمارنة حتى سكة الغول - منطقة الفرشوطي بالكامل وجسر الـ 120 وأبو كلبة بحاجر الضبعية - منطقة العلاوات بالأقالتة - منطقة حاجر الضبعية بالكامل - منطقة البعيرات وحاجر الأقالتة - منطقة حبشي والزمامي والملاحة والشيخ عامر بقامولا - منطقة السناينة بالقرنة.

وناشد قطاع توزيع كهرباء الأقصر، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.