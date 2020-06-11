تحرير 3323 محضر مخالفات في حملات "المرافق" بالأقصر

شنت شرطة مرافق الأقصر عدد من الحملات أسفرت عن تحرير 3323 محضر مخالفات.

وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت 1497 محضر إزالات إدارية، و223 محضر مخالفة نظافة، و368 محضرًا لباعة جائلين، و4 محاضر منشآت بدون تراخيص، و546 محضر إشغال طريق، و349 محضر مضبوطات، و6 محاضر نرجيلة، 286 محضر لمحال مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (739)، 568 محضر إشغال طريق، 26 محضر منشآت بدون ترخيص.

وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق، أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلف، مشيراً إلى تكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين.