نائب محافظ الأقصر يناقش استعدادات الدور الأول من الثانوية العامة

عقد نائب محافظ الأقصر الاجتماع الثالث الخاص بمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020، وذلك بحضور مساعد مدير أمن الأقصر، و وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الصحة والإسعاف والكهرباء والتموين والحماية المدنية.

وناقش الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات التنسيق بين كافة الجهات المختصة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، حيث وجه نائب المحافظ بالتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.