الوزراء: عودة السياحة الخارجية أول يوليو في الفنادق المصرح لها

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السياحة الخارجية ستعود في 3 محافظات بدءا من 1 يوليو.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن السياحة الخارجية ستعود في 3 محافظات في الفنادق المصرح لها بالعمل طبقًا للالتزام بالإجراءات الوقائية وأن هذه المحافظات عدد الإصابات فيها أقل والكثافة السكانية أقل أيضًا.

وأوضح سعد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت وأن مصر لم تسجل صفر في الزيارات السياحية في أصعب الظروف، لافتًا إلى أن الاستعداد للسياحة الخارجية بدءا بالإجراءات التي تم تطبيقها مع السياحة الداخلية وأثبتت نجاحها.

وأشار إلى أن مصر واليونان اعلنتا عودة النشاط السياحي الخارجي، مشددًا على أنه سيكون هناك إجراءات احترازية للوافدين وإجراءات خاصة تجاه مواطني بعض الدول طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أنه سيتم طلب شهادة خلو من كورونا أو تحليل pcr حديث خلال آخر 48 ساعة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت أن تكون تأشيرة الدخول السياحية مجانية وأن بعض الفنادق ستقدم عروضا جيدة من أجل جذب السياح.