الكاثوليكية تواصل غلق الكنائس حتى إشعار آخر

أعلن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، في بيان رسمي اليوم، في ختام لقاء السينودس البطريركي، أن الكنيسه القبطية الكاثوليكية ستواصل غلق كل الأنشطة الرعوية بالكنائس حتى إعادة دراسة الأمر في أول يوليو المقبل وهذا حرصاً على سلامة أبناء الوطن في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشمل القرار إقامة القداسات بالكنائس بدون حضور شعبي، مع تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، مثل الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر، على أن تقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.