القليوبية تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على 38 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وشبرا الخيمة سجل، اليوم الخميس، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما خلت مدينتي العبور وقها لليوم الثالث على التوالي من تسجيل أي إصابة بالفيروس.

جاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 98 حالة، طوخ 43، القناطر الخيرية 12، كفر شكر 15، وقليوب 11، وشبرا غرب وشرق 90، والخانكة 9 حالات، وشبين القناطر 22 حالة.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بعد سلبية المسحات الخاصة بهم، بمستشفيات بنها للتأمين الصحي وقها والنيل بشبرا الخيمة.

وقالت الدكتور أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، إن 4 حالات غادرت المستشفى اليوم ليرتفع عدد المتعافين إلى 260 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وقال الدكتور عيد العطار، مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إن 5 حالات مصابة بكرونا غادرت المستشفى اليوم بعد شفائها ووصل إجمالي عدد الحالات التي غادرت المستشفى 28 حالة، مشيرا إلى أن المستشفى بها 100 حالة مصابة بكورونا.

وأكمل الدكتور محمد منير مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها أن 21 مريضا غادروا المستشفى اليوم بعد شفائهم من فيروس كورونا، مضيفا أن هناك 75 حالة محتجزة بالمستشفي مصابة بكورونا، وتقدم لهم الرعاية الكاملة.