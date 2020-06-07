محافظ مطروح يوجه السكرتير العام ورئيس المدينة الجديد بالاهتمام بالقرى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه ،اليوم، الأحد اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح الجديد، مرحبا به فى مطروح.

وبحث المحافظ مع السكرتير العام الموضوعات الخاصة بالمحافظة، مع تأكيد تعاون جميع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بتنمية المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين.

واستقبل "شعيب" وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح الجديد، وقدم له التهنئه بمنصبة الجديد وتأكيد تقديم جميع الدعم لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح خاصة بالتجمعات والقرى البعيدة والحرص على الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات.