بوليصة تأمين على الحياة.. هدية "الزهيري" للجيش الأبيض لجهودهم ضد كورونا

لم يكتف بمحاولة تكريم الأطباء لتضحياتهم وبطولاتهم في مكافحة فيروس كورونا، بل عمل أيضا على تشجيع الشركات الأخرى لتسير على نهجه، بتقدم مكافحة للجيش الأبيض.

الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الأطباء والصيادلة، في أزمة فيروس كورونا، كانت دافعا للأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين في مصر، لمحاولة تكريمهم تقديرا لجهودهم في مكافحة كوفيد-19.

على حسن شعبان، وكيل الشركة التى يتولي "الزهيري" رئاسة مجلس إدارتها، يروي لـ"الوطن"، أن الظروف التي يمر بها العالم خلال تلك الفترة، أثبتت الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء، لذلك قرر "الزهيري"، تقديم هدية لهم بتوفير بوليصة تأمين من نوع خاص وبأسعار رمزية للأطباء والصيادلة.

لعمل أي بوليصة تأمين عادية يتطلب تواجد وسيط بين الشركة والعميل، إلا أن الشركة أتاحت للأطباء والصيادلة للتواصل معها مباشرة لعمل بوليصة التأمين، "كذلك البوليصة تشمل أي مرض ممكن أن يتعرض له الشخص هو ما لا يحدث في البوليصة العادية"، كذلك تأمين ضد الحوادث التي من الممكن أن يتعرض لها، حسب شعبان.

لم يكتف "الزهيري"، بهذا القدر، بل عمل على تشجيع شركات التأمين الأخرى على إطلاق مبادرة مماثلة للأطباء والصيادلة، "هدفنا أن المبادرة تكون مستمرة لفترة طويلة، ولا تقتصر فقط على عدة أشهر.. وذلك أقل شيء من الممكن أن نقدمه للأطباء".

لاقت تلك المبادرة استحسان العديد من الأطباء، وحرص الكثيرون على المشاركة بها، "سعداء جدا أن المبادرة عجبت الأطباء وشاركوا بها، وسنعمل على خدمتهم بكل طاقتنا"، وفقا لـ"شعبان".