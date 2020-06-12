الحكومة: عودة الدوري العام ستقلل من عدد إصابات كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استعادة الحركة السياحية عالمياً ستكون تدريجية وبطيئة نظراً لوجود عوامل نفسية مرتبطة بمواطنى العالم، وتابع:"فكرة السفر يخشاها الجميع نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شركات السياحة العالمية مستهدفة مصر واليونان حال بدء عودة الطيران وفتح الحدود، لافتاً إلى أن مصر اتبعت قرارات مشجعة للسائحين.

وفى سياق آخر قال "سعد"، إن عودة النشاط الرياضى اكتملت بحد كبير، موضحاً أن الحكومة ليس لديها أي مشاكل فى عودته، خاصة وأنه يحسن الحالة المزاجية والنفسية للشعب وهو ما ينعكس على تراجع عدد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما نسعى إليه.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه منذ 15 يونيو ستبدأ الأندية فى عمليات الصيانة وتجديد العضويات، وفقاً لإجراءات احترازية وطبية تم الاتفاق عليها.

وشدد "سعد"، على أنه لا يوجد أي مشاكل أمنية أو صحية لدى الحكومة فى عودة الدورى العام.