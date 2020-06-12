وزير الإعلام: دراسة فتح المساجد أول يوليو بعد بحث تطورات الوضع الصحي

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الحكومة ستقوم بدراسة إعادة فتح المساجد في أول يوليو بناءً على التطورات في الوضع الصحي المصري: "خطة الفتح موجودة وهتبدأ من المحافظات الأقل إصابة تدريجيا، وإحنا نفسنا نفتح النهاردة قبل بكرة".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وفي حال استقرار وضع المصابين بفيروس كورونا فسيتم اتباع خطط الفتح، وفي حال زادت أعداد الإصابات فسيتم تأجيل ذلك: "إحنا قولنا الدراسة في أول شهر 7"، موضحا أن بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة قد حذفت كلمة "دراسة" للأوضاع بداية من يوليو من بيان مجلس الحكومة لإثارة البلبلة: "إحنا بنشتغل وفق دراسة مرنة جدا، وإن شاء الله هنبتدي نعود للمساجد تدريجيا من بعد ذلك التوقيت".

وأكد أنه وفي حال حدث تردي في الوضع الصحي فسيتم تأجيل فتح المساجد: "افرض أننا فتحنا والناس ملتزمتش بالعلامات الموجودة على الأرض هنقفل تاني، وكل الأمور متاحة، ولدينا خطط مرنة للتعامل مع كل الأوضاع المطروحة".