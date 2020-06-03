أسامة هيكل عن الحروب الإعلامية: صفوفنا مش منظمة.. إحنا قوة متناثرة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن هناك حربا إعلامية تُدار على مصر، فالحرب الأساسية الآن أصبحت تُدار إعلاميًا بينما الحرب بالأسلحة أصبحت رقم 2، فيجب أن نكون جاهزين لخوض تلك الحروب، كونها تؤثر وتتأثر، وفي حالة الضعف وعدم تنظيم الصفوف لن نستطيع خوض هذه الحرب، "إحنا صفوفنا مش منظمة، إحنا قوة متناثرة، مش ماشيين في اتجاه واحد، عشان نبقى ماشيين في اتجاه واحد، لازم يكون عندنا رؤية شايفنها للدولة، وده كان السبب الرئيسي في عودة منصب وزير الإعلام".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُعد كيانا مهما، كما أنه كان رئيسًا للجنة التي وضعت القوانين المنظمة لعمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئات التابعة له، وتم وضعها في إطار النصوص الدستورية المتاحة، وفرضت تلك النصوص أن يكون المجلس الأعلى للإعلام أن يكون جهة ضابطة تنظيميًا وتعطي تراخيص للقطاع الخاص للعمل، ومراقبة ومحاسبة الجميع في مجال الإعلام العام والخاص بنفس المعايير.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، هي جهات إدارة، تُدير فقط أموال الدولة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فالهيئة الوطنية للصحافة تُدير أموال الدولة في الصحف القومية، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام، تُدير أموال الدولة في القنوات الرسمية الحكومية، فالدولة وضعت تلك الهيئات وأعطتها الاستقلالية، ولكن حاليا "مين يرسم للدولة سياستها الإعلامية مفيش، مين بيوحد الجهود الإعلامية في الاتجاه ده، مفيش، عشان كده رجعت وزارة الدولة للإعلام".