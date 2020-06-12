أستاذ بـ"طب المنيا": كورونا ليس قاتلا.. و85% يُشفون بدون أدوية

أكد الدكتور محمد صلاح البدري الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة المنيا أن أعراض مرض كورونا تغيرت منذ 6 شهور وأن الأخبار عنه تتغير باستمرار، موضحا أن المرض ليس قاتلا بطبعه، وأن 85% من مرضى الفيروس يُشفون بدون أدوية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن كل الأعراض ظهرت للفيروس مشيرًا إلى أن بعض الجثث تم تشريحها في ألمانيا وأكتشفوا أن 27 جثة من موتى فيروس كورونا موجود لديهم الفيروس في الكلى أيضًا.

وأشار البدري إلى أن مرض كورونا يصيب الجهاز التنفسي ناصحًا المواطنين بالاطمئنان مضيفًا: "عايز اطمن الناس واحنا عارفين نفسنا" مشيرًا إلى أن مريض الجيوب الأنفية حال مرضه بالأنف لا يعتبر ذلك كورونا وإنما يعتبره التهابا في الجيوب الأنفية.

وأضاف: "في عالم الوباء أي شكوى من الوباء تثبت أنها وباء إلى أن يثبت العكس" مشيرًا إلى أن هناك 85% من مرضى كورونا يشفون بدون علاج.

وشدد البدري على أهمية العزل وأهمية التباعد الاجتماعي وأن يتعامل البشر مع بعضهم على أنهم مصابون بكورونا.

وأكد البدري أن فيروس كورونا ليس قاتلا بطبعه ولكنه ضاغط على الأنظمة الصحية نظرًا لسرعة انتشاره وأن عددا كبيرا من المرضى يحتاج للمستشفيات أو الكشف الطبي في وقت واحد، مشيرًا إلى أنه لا علاج له ويمكن الشفاء منه، مؤكدًا أن الموجة الثانية للفيروس ستأتي وسيكون هناك مصل لهذا المرض.

من جهة أخرى أثنى الإعلامي أحمد فايق على مقالات الرأي التي يكتبها البدري والتي تٌنشر في جريدة الوطن.