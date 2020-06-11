شريف منير: أتقدم يوم الأحد ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المسيئين لبناتي

قال الفنان شريف منير، إنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يوم الأحد، ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صورة ابنتيه، التي شاركها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شريف منير، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "أتمنى تكون في استجابة، وأخدت سكرين شوت لكل التعليقات المسيئة".

وتابع: "في بجاحة بتعليقات البعض وتحدي غير مسبوق، لما اعترضت على التعليقات المسيئة، ونزلت صورة لبناتى عشان بحبهم وهما فى الآخر طفلتان عندهم 13 و16 سنة".

وأردف: "قلة فقط هي من أساءت لصورة بناتي، وهناك الكثيرون من المحترمين أعجبوا بالصورة، وأنا مصر على اتخاذ الموقف القانوني بداية من يوم الأحد".