فنانون يشيدون بتصرف شريف منير بعد إعادة نشر صور بناته
كتب:
ضحى محمد
11:55 م | الخميس 11 يونيو 2020
تفاعل عدد من الفنانين مع الفنان شريف منير، بعد تعرض ابنتيه كاميليا وفريدة للتنمر والإساءة، فور نشر صورهما عبر حسابه الشخصي.
وكتب الفنان محمد عز: "ما شاء الله تبارك الله على الطعامة والسكر ربنا يحفظهم"، وكتبت الفنانة منى زكي، "ربنا يحفظهملك قمرات".
وكتب الفنان أحمد خالد صالح، "ربنا يحفظهم ويباركلك فيهم"، وقالت جميلة عوض، " قمراات "، كما قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، "قمرات".
وأعاد الفنان شريف منير نشر صور بناته التي حذفها بالأمس من علي صفحته الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
وكتب معلقاً عليها، "أنا امبارح نزّلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي.. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم.. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".
وأضاف، "لكن أنا نزّلتها تاني لأن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني.. لو تعدّى حدوده.. هاخد الإجراء القانوني ضده.. اللي بيوصل للسجن أحيانًا".