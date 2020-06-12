مغادرة 18 شخصا لعزل إسنا جنوب الأقصر بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، في الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس، مغادرة 18 متعافيا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وقالت إدارة المستشفى إن المتعافين، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وشهدت الأقصر، الخميس، خروج 30 شخصا من مستشفيات عزل الأقصر العام والعديسات والمدينة الشبابية بالطود وذلك بعد تحول نتائجهم المخبرية من إيجابية لسلبية على مدار مرتين متتاليتين.