مغادرة 30 شخصا لمستشفيات عزل الأقصر بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، مساء اليوم، خروج 20 حالة للمواطنين بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وذلك من داخل مستشفى العديسات المخصصة لعزل المصابين بالفيروس.

وقالت المديرية، إن من ضمن المتعافين 18 حالة كانت متواجدة في قسم العناية المركزة مؤكدة على استمرار بذل الأطباء جهودًا مضنية في مستشفيات العزل بالأقصر للخروج من الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

في ذات السياق شهد أيضا مستشفى الأقصر العام لعزل مصابي كوفيد-19، مساء اليوم الخميس، خروج 7 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ"pcr"، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

يشار إلى أن المدينة الشبابية بالطود، شهدت اليوم خروج 3 متعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج تحاليلهم المخبرية من إيحابية لسلبية مرتين متتاليتين.