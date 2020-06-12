"أهلهم رفضوا استلامهم".. القصة الكاملة لظهور حالات كورونا بدار مسنين

في واقعة تقشعر لها الأبدان، رفض أهالي بعض المسنين استلام أهلهم، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل جمعية الباقيات الصالحات، التي أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، قبل أن تستغيث "الكحلاوي" وتقابل استغاثتها بالقبول من أهل مصر، وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة للواقعة.

عبلة الكحلاوي تستغيث: عندي حالات كورونا في الدار

أعلنت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، أنه تم اكتشاف حوالي 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من المسنين في مجمع الباقيات الصالحات المخصص للمسنين.

وطالبت "الكحلاوي" خلال تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المساعدة ممن يقدر على ذلك بتوفير أي معدات طبية، خاصة بعد رفض أسر المسنين استضافتهم في بيوتهم مرة أخرى، قائلة: "قالولي خلاص حسبنا حياتنا معندناش مكان"، موضحة أن اثنين أو 3 فقط هم من استجابوا.

عبلة الكحلاوي: خصصنا دور كامل لعزل المصابين

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، أنه طوال الأشهر الثلاثة الماضية كانت تتولى توفير كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في دار المسنين التي تتولى إدارتها، وتعمل على توفير كافة سبل الأمان.

وأضافت الكحلاوي لـ"الوطن"، أن الفترة الماضية شهدت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا، "على الفور شكلت فريق إدارة أزمة للتعامل مع المصابين"، موضحة أنه جرى تخصيص دور كامل في الدار لعزل المصابين، وتوفير طاقم طبي وتمريض لعلاج المصابين.

وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية، أنها تواصلت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووعدتها بتوفير أطقم طبية لمساعدة المصابين، بالإضافة لتوفير أماكن للمصابين الذين تدهورت حالتهم، "حالة وحيدة التي نقلت للمستشفى وهي في تحسن الآن"، وجرى منع الزيارات للدار للحفاظ على المقيمين به.

وناشدت "الكحلاوي"، كل من لديه القدرة لتقديم العون للدار، بالمساعدة في توفير المستلزمات الوقائية اللازمة، من قفازات وكمامات وأي أجهزة أو أدوات يمكن أن يحتاجها المصاب بفيروس كورونا.

"أهل مصر" تلبي نداء عبلة الكحلاوي

ومن جانبها، لبت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، رسالة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بعناية وتبنى حالات فيروس كورونا بدار المسنين الخاص بها بالشيخ زايد، وإرسال جميع المستلزمات الوقائية لمدة شهر من الآن.

وأكدت المؤسسة، على تلقيها العديد من الاستغاثات من الكحلاوي، لعناية وتبني حالات فيروس كورونا بدار مسنين مرضى "ألزهايمر" في الشيخ زايد، مشيرةً إلى أنها تواصلت معها على الفور، لنقل المصابين للمستشفى.