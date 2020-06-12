شعبة السجائر: العلبة اللي بـ18 بتتباع بـ24 جنيه بسبب كورونا

قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، إن هناك عددا من التجار يستغلون الأزمة الراهنة والخاصة بفيروس كورونا ويقومون برفع أسعار السجائر بلا ضمير: "فيه جشع، والعلبة أم 18 جنيه بيبيعوها بـ24 جنيه، فيها 6 جنيه زيادة، وده دور الرقابة".

وأضاف "إمبابي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن هناك بعض التجار ممن يقومون بتخزين السجائر لرفع أسعارها، ومنذ 3 أيام شنت وزارة الداخلية والتموين حملات قامت على إثرها بضبط 364 ألف عبوة سجائر خلال يوم واحد، موضحا أن وزير المالية قد أعلنت من قبل عدم رفع سعر السجائر إلا بعد مرور 18 شهر.

وأكد أن المدخنين يلجأون لتلك العادة بسبب الحظر في المنازل والكبت: "عايز ينفخ، وييجي تاجر جشع يخفي السجائر ويرفع الأسعار"، مشيرا إلى أن قطاع التدخين ثاني إيراد يدر للموازنة العامة للدولة أموالا بعد قناة السويس: "كان مطلوب في ميزانية 2019 - 2020 مبلغ 65.8 مليار جنيه كضرائب ورسوم، وعندنا 42 مصنع معسل بقالنا 3 شهور مدخلناش جنيه في المصانع والصناعة انهارت علشان مفيش شيشة".

وتابع: "وبالرغم من كدة مفيش عامل في مصنع معسل مشي، ومرتباتهم 100% بياخدوها، وإحنا بنصبر، وزودنا خطين جداد لتصنيع السجائر علشان نطلع 15 مليون سيجارة في اليوم، ده غير الـ200 مليون سيجارة اللي بنطلعها يوميا، ومصر بتستهلك 85 مليار سيجارة في السنة".