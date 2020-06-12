طبيب متبرع بالبلازما: "أنا بشكر ربنا عن طريق تبرعي للمصابين"

قال الدكتور مصطفى حسن، طبيب متبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا، إنه كان من أوائل المصابين بالفيروس في محافظة بني سويف، ومكث في المستشفى لفترة طويلة: "كانت رحلة صعبة في البداية، وأنا بشكر ربنا عن طريق تبرعي ببلازما الدم".

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه أصيب بالفيروس من خلال تعامله مع مصابي فيروس كورونا في أوائل ظهور المرض، والذين لم يكن يظهر عليهم أعراض الإصابة بشكل واضح.

وأوضح أنه مكث في المستشفى ما يقرب من 35 يوما تلقى خلالها العلاج وتم إجراء 15 مسحة له: "كانت رحلة صعبة".