انخفاض أسعار النفط بسبب تداعيات فيروس كورونا

شهدت أسعار النفط الخام بنوعيه، خام برنت وخام غرب تيكساس الأمريكي، انخفاضًا خلال الأسبوع الجاري بعد عدة ارتفاعات شهدتها أسعاره خلال الأسابيع الماضية.

وانخفض سعر خام برنت العالمي إلى 37.84 دولارًا للبرميل الواحد، وخام غرب تيكساس الأمريكي إلى 35.66 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 42 دولارًا للبرميل.

كما شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية، واتفاق دول منظمتي "أوبك" و"أوبك بلس" علي خفض الإنتاج حتى يرتفع السعر مع زيادة الطلب عليه، وذلك بعد الفتح الجزئي لعدد من الدول.

ولكن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الجاري.

كما أن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول زاد من مخاوف تباطؤ الطلب علي النفط.