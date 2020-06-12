"التضامن" عن الجمع بين أطفال وكبار "بلا مأوى": عايزين نعمل جو أسري

قالت اللواء هبة أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، إن الهدف من توقيع عقد إسناد بين الوزارة ومؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان" جاء لتطبيق تجربة جمع بين الأطفال والكبار الذين هم بلا مأوى في مكان واحد لإدخال جو أسرى عليهم.

وأضافت "أبوالعمايم" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحقيقة"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مثل تلك المشروعات لها دور أساسى ومهم في عملية التنشئة ودمج الأطفال والكبار ممن هم بلا مأوى وتبنتهم الوزارة، موضحة أن مثل تلك الأفكار تكون ناجحة لإعطائها نوعا من الدمج وتأهيل الطرفين وتوفير محيط أسرة يشعرون خلاله بجو أسرى وعائلى.

وأوضحت أنه سيتم التوسع في مثل تلك المشروعات لتنمية هؤلاء الأشخاص تنمية سوية وتعويضهم عما فقدوه من قبل عبر مشروعات ومؤسسات الوزارة، مؤكدة أن تلك الخطة تأتي ضمن خطة الوزارة لإيواء المشردين بلا مأوى من السيدات والرجال والأطفال.