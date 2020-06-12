طبيب صدر ينصح بتهوية المنازل بـ"فتح الشبابيك": بلاش تكييف

قال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الصدر والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر، إن أفضل طرق التهوية هي فتح المنافذ والبلكونات، وأن يكون المكان جيد التهوية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف عوض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه في الولايات المتحدة في الثمانينيات وجدوا أن كل الموظفين داخل المكاتب المغلقة أصيبوا بالتهاب رئوي، فبحثوا عن سبب الإصابة فوجدوا أن جهاز التكييف ينشر ميكروب الليجيونيلا، والذي ينتعش في التكييف.

وأشار أستاذ الصدر والحساسية بكلية طب جامعة الأزهر إلى أن الأماكن المغلقة تساعد على انتشار أي مرض، ويجب أن يكون هناك تباعد على الأقل بمسافة مترين بين كل شخص وآخر حتى بين الأسرة الواحدة: "كلنا بنخرج ومنعرفش مين عنده كورونا ومين معندهوش إلا لما تظهر الأعراض".