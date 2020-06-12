حديقة الحيوان تكشف عن خطتها لاستقبال الزوار في يوليو المقبل

قال محمد رجائي رئيس الإدارة العامة للحدائق المركزية، إن حديقة الحيوان استغلت فترة الإغلاق في تطهير وتعقيم كل منافذ الحديقة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإدارة وضعت خطة تمهيدًا لاستقبال الزوار في مطلع الشهر المقبل عن طريق تقليل عدد الزوار وفتح كل أبواب الحديقة منعا للتكدس.

وأضاف رجائي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن حديقة الحيوان شهدت أيضا خلال فترة التوقف إضافة سلالات جديدة من الحيوانات، إضافة لتزويد الحديقة بنوع جديد من الجمال من أمريكا الجنوبية.

وأوضح أن الإدارة عملت أيضًا على تنفيذ عدد من عمليات التطهير، وطلاء وتجديد وتطوير بعض المبانى وتجهيز حديقة الطفل بالحديقة بمزيد من الألعاب، مشيرا إلى أن فترة غلق الحدائق شهدت إيجابيات عديدة بالنسبة لتطوير، وتنفيذ عدد من الخطط الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.