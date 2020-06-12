توريد 134 ألف طن قمح بالمنوفية وإزالة 405 تعديات على الأراضي

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالات فورية لـ 29 قرار تعد على الأراضي الزراعية، بمركز ومدينة قويسنا على مساحة 1200 متر مربع بطريق طنطا – شبين الكوم وقويسنا.

وأوضح المحافظ أن إجمالى ما جرى تنفيذه من إزالات 405 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل الإجراءات اللازمة أثناء استلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 134 ألفا و648 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.