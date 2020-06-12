اقتصادي: الجنيه المصري الأفضل في تعاملات السوق بالبورصة

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الجنيه المصري هو الأفضل في تعاملات السوق حاليا بالبورصة، وتراجعه في ظل الأزمة لم يصل إلى 1%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة التي تراجعت مابين 9 إلى 18% خلال الأزمة الحالية.

وأضاف الإدريسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن تقرير بلومبرج حول أداء الجنيه المصري بشكل قوي في بورصة عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، راجع لبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري المستمرة.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي المصري الآن 36 مليار دولار، بجانب إلي تقديم سندات دولية في السوق بقيمة 5 مليارات دولار بالإضافة الى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك، موضحا أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.

وأوضح أن العملات الأجنبية التي بدأت الدخول للسوق المصري، قللت من خسائر بعض المجالات التي تأثرت بأزمة كورونا مثل السياحة وتحويلات المصريين للخارج وإيرادات قناة السويس.