الدولار يرتفع 14 قرشا أمام الجنيه.. وخبير اقتصادي: وضع طبيعي بسبب أزمة كورونا

عاود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للارتفاع سريعا بقيمة 3 قروش في عدد كبير من البنوك بالمقارنة بداية تعاملاته الأسبوعية بالبنوك وفق آخر تحديث للمواقع الالكترونية للبنوك وشركات الصرافة.

وكان الدولار قد حقق مكاسب 11 قروشا خلال الأسبوع الماضي مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك لتصبح جملة ارتفاعاته 14 قرشا.

وجاءت بنوك "الأهلي الكويتي بيريوس- المصري الخليجي- قناة السويس- المصرف المتحد -المشرق- المصري لتنمية الصادرات- التنمية الصناعية- الإمارات دبي الوطني- المصرف العربي الدولي- التعمير والإسكان- قطر الوطني" الأعلى سعر للبيع بـ15.94 وللشراء 15.84 جنيه وبيع بالبنك الأهلي المصري بـ15.92 للشراء 15.82جنيه للبيع.

فيما تأثرت أسعار العملات العربية بارتفاع الدولار بقيمة تتراوح مابين قرشين وقرش واحد في كافة البنوك وفق آخر تحديث لها اليوم الأحد.

وجاءت بنوك الأهلي الكويتي وبيريوس والمشرق وقطر الوطني والمصرف العربي الدولي وقناة السويس الأعلى سعرا لشراء الدرهم الإماراتي ليسجل 4.31 جنيه.

فيما سجلت بنوك المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأعلى سعرا لشراء الريال السعودي حيث سجل 4.22 مقابلا للشراء اليوم.

ووصف شريف دلاور الخبير الاقتصادي ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري بالطبيعي في ظل الأزمة العالمية التي تجتاح العالم نتيجة فيروس كورونا مبينا أن الدولة المصرية قد أحاطت لذلك جيدا من خلال قرض صندوق النقد الدولي وطرح السندات لتعزيز الاحتياطي النقدي نافيا أننا نعاني أزمة سعر صرف.

وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب الارتفاع لتراجع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس وعجز الموازنة وزيادة الإنفاق الحكومي وتراجع قطاعات عديدة من التصدير والاستثمار الأجنبي وتراجع السيولة وحصيلة الضرائب وكلها تعتمد عليها الدولة كموارد نقدية.

ونفى "دلاور"، حدوث أي توقعات لكسر الدولار حاجز الـ16 جنيها وكلها متروكة لآلية العرض والطلب والعوامل المستجدة لافتا إلى أنه لا يوجد خبير في العالم استطاع أن يتوقع التراجع الكبير في سعر برميل النفط.