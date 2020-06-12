الحكومة تنفي انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا.

وأكدت استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة؛ لضمان سلامة كل المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلًا عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة؛ للتأكد من توافر كل الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

وجرى تخصيص عدد من المستشفيات للتعامل مع حالات فيروس كورونا، حيث وصل عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها إلى جانب مستشفيات العزل إلى 340 مستشفى، تضم 35152 سريرا بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي، وجار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية تم تخصيص الخطين الساخنين "105"، و"15335".