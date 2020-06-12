صور.. رفع 850 طن مخلفات من الطريق الدائري بالغردقة

رفع مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي، اليوم الجمعة، 850 طن من المخلفات المتراكمة على الطريق الدائري، حرصا على سلامة قائدي السيارات، وخاصة مع توافد نزلاء السياحة الداخلية على مدينة الغردقة وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، في تصريح صحفي اليوم، إلى رفع حوالي 850 طن مخلفات رتش مباني بعدد من البؤر التي تم رصدها على الطريق الدائري.

وأصدر وجدي تعليمات بخروج المعدات اللازمة لرفع كفاءة الطرق من مخلفات الرتش على جانبي الطريق بمنطقة مساكن الروضة والدائري الأوسط، حيث تم الدفع بمعدات متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، والتي كانت تشوه المظهر العام.

وحذر وجدي المواطنين من إلقاء مخلفات المباني في نطاق المناطق السكنية أو الدائرية، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات لرفع المخلفات الموجودة بكميات كبيرة في المنطقة المحصورة بين مساكن الروضة وأبوعشرة والنجدة والمرور، والتي وجه محافظ الإقليم بضرورة رفعها، والمتابعة الدورية لحالة رفع جميع المخلفات كل في نطاقه، وعدم السماح بتكرار وجود أي مخلفات به، باعتباره أحد الطرق الحيوية الرابطة داخل وخارج مدينة الغردقة.