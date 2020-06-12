صور.. "ابدأ بنفسك" تمنح تعليم الكبار بأسوان 200 شنطة تعقيم

منحت مبادرة "ابدأ بنفسك" بأسوان، اليوم الجمعة، فرع تعليم الكبار بمحافظة أسوان، 200 شنطة تطهير وتعقيم تحتوي على "كحول، صابون، كلور، بخاخة، مجموعة جوانتي وكمامات"، وذلك ضمن البروتوكول الذي وقعته صفاء عفيفي مدير فرع أسوان لتعليم الكبار بأسوان، مع الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية.

وقالت سهير المصري، إنه تم منح شنط التعقيم والتطهير مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع بوسترات الإعلان عن إجراءات واضحة للإرشادات اللازم إتباعها في كل مكان أو موقع للوقاية من الفيروس، كما نص البروتوكول على تقديم خدمات ونشر الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتقديم الدعم بأدوات الوقاية والحماية.

مبادرة "ابدأ بنفسك" تنفذها مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحت رعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بقيادة اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، ووزارة التضامن الاجتماعي، وتقدم الدعم لأكثر من 12 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في محافظتي الأقصر وأسوان، سواء من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية أو شنط التعقيم والتطهير وكذلك رش وتعقيم المناطق بالمحافظتين.