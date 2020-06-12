بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية أولاد حمزة بمحافظة سوهاج.

جرى القبض على طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة، وتمكنت الشرطة من ضبط فردين صناعة محلية بحوزة المتهمين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة ناحية أولاد حمزة دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث المركز، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "عبد الله.ح"، 21 عاماً عامل، و"حشمت.ا" 60 عاماً عامل، مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، و طرف ثان "عبد الله.ح" 27 عاماً عامل، و"حموده.م" 65 عاماً عامل، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصاب الثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما فردين صناعه محلية، واتهم الطرفان كل منهما بالتعدي على الآخر.