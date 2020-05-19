بسبب لهو الأطفال.. إصابة 3 أشخاص برش خرطوش خلال مشاجرة في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدتين برش خرطوش في مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تم القبض علي مرتكبي واقعة إطلاق النار وبحوزتهم بندقية خرطوش، تم نقل المصابين لمستشفي البلينا المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كلا من "عبد ربه.م.خ"، 49 عاما، عامل، و"زينب.ب.ع" 40 عاما، ربة منزل، و"نوال.ص.م" 65 عاما، ربة منزل، يقيمون جميعا دائرة المركز مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤالهم، اتهموا كلاً من "عبد الكريم.ع.ح" 19 عاما، عامل، و"مؤمن.ح.ا " 28 عاما، عامل، يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهم، وإطلاق عيار خرطوش من سلاح كان بحوزة الأول مما أدى لإصابتهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم ألقاء القبض علي المتهمين، وبحوزة الأول السلاح المستخدم "بندقية خرطوش عيار 12" وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.