إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث في سوهاج

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بدأت بين شقيقين بقرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج، استخدم فيها الشوم والعصي وقطع القماش المشتعلة بسبب خلافات على الميراث.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على المشاجرة والقبض على المتورطين فيها.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة، ومصابين بناحية بندار الكرمانية.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كلاً من: طرف أول (حسين.أ.هـ - 57 عاما مزارع)، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وحروق نارية من الدرجتين الأولى والثالثة بالوجه، وسحجات متفرقة بالجسم، و(محمد.ح.ا - 18 عاما طالب)، و(محمود.ذ.م - 18 عاما طالب)، مصابين بجروح قطعية باليدين، وكدمات بفروة الرأس و(أحمد.ح.أ - 20 عاما مزارع)، مصاباً بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى النعماني التخصصي.

وطرف ثان (والي.ا.هـ - 50 عاما مزارع)، شقيق الأول من الطرف الأول مصاباً بجروح قطعية بفروة الرأس، وحروق نارية من الدرجة الثانية بالصدر واليد اليمنى، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و(محمود.و.أ 17 عاما تلميذ)، مصاباً بجروح تهتكية بفروة الرأس، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.