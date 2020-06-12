القبض على متهم هارب من 15 حكما في قنا

تمكنت قوة تابعة لمركز شرطة قنا، من القبض على متهم هارب من 15 حكما قضائيا، في كمين بمدخل قرية الشويخات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "أحمد .م .أ" 35 سنة، مقيم بقرية الشويخات، صادر ضده 15 حكما قضائيا بإجمالي 12 عاماً في قضايا تبديد وشيكات وإيصالات أمانة.

وألقت القوة المشكلة من المقدم محمد السنوسي رئيس وحدة مباحث مركز قنا، والنقيب علي الورداني معاون أول المباحث، والنقيب أيمن الحجار، رئيس نقطة شرطة أولاد عمرو، القبض على المتهم عند مدخل قرية الشويخات أثناء استقلاله سيارته.