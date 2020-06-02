كأس التميز لـ"صحة الدقهلية" في توزيع الأدوية على مصابي كورونا بالمنازل

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن حصول مديرية الصحة بالدقهلية على كأس التميز من قطاع الرعاية الأساسية من وزارة الصحة وذلك تقديرا لمجهودات المديرية في توزيع الأدوية ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لمديرية الصحة، فقد أشادت الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة بتميز أداء صحة الدقهلية وفوزها بأحسن ورقة إرشادات لحالات العزل المنزلي.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لك من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة على دعمهم الدائم لصحة الدقهلية.

يذكر أن صحة الدقهلية بادرت بتوزيع الدواء اللازم لمرضي فيروس كورونا في المنازل ومعه إرشادات العزل المنزل، وإرشادات خاصة بطريقة التعامل مع الكبار والأطفال والجرعات اللازمة من الدواء علاوة علي التواصل مع المرضي في بيوتهم وزيارتهم يوميا للاطمئنان عليهم .

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