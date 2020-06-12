الصين: يتعين على أمريكا معالجة مخاوف كوريا الشمالية

ذكرت الصين، اليوم، أنّه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بين بيونجيانج وواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج للصحفيين، في إفادة يومية، إنّ أحد أسباب تدهور العلاقات الثنائية منذ قمة في سنغافورة عام 2018، هو أنّ المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية لم يتم حلها، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، اليوم، أنّ بيونجيانج لا ترى نفعا يذكر من الإبقاء على علاقة شخصية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا تمسكت واشنطن بسياساتها العدائية.

ويوافق يوم الجمعة الذكرى الثانية لأول قمة تجمع بين زعيم كوريا الشمالية وترامب.