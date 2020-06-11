الصين ترفض اتهامات أوروبية بنشر معلومات كاذبة حول كورونا

رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ما ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير من اتهامات بحق روسيا والصين بنشر معلومات كاذبة بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"-في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تعتمد على العمل الجاد والوعي بالمسؤولية للسيطرة على الوباء في فترة زمنية قصيرة نسبيا، ولا تعتمد على التباهي ونشر معلومات كاذبة لتحسين سمعتها.

وأضافت المتحدثة الصينية،"أي شخص غير منحاز يعرف جيدا من هو أكبر مروج وناشر للمعلومات الكاذبة حول وباء كورونا المستجد "كوفيد-"19، وهناك العديد من التقارير والتعليقات حول هذه القضية دوليا.

ويعرف الاتحاد الأوروبي بكل وضوح ما إذا كان هناك أشخاص ينشرون معلومات كاذبة داخل الاتحاد الأوروبي"، وأشارت يينج، إلى أن الفيروس هو العدو المشترك للبشرية، وأن المعلومات الكاذبة هي أيضا العدو المشترك للبشرية، موضحة أن كلا من "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية طالبتا جميع الدول بتعزيز التضامن والتعاون لمكافحة جميع أنواع المعلومات الكاذبة، وأن الصين تأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي، في موقف مسؤول وبروح البحث عن الحقيقة، مع الصين والمجتمع الدولي لزيادة الثقة المتبادلة والتضامن والمقاومة المشتركة للفيروس والفيروسات السياسية المختلفة".

وحول تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية تمديد حظر الأمم المتحدة لنقل الأسلحة إلى إيران، حثت يينج، الجانب الأمريكي على احترام الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية، والعودة إليها، والعمل مع كافة الأطراف لحماية المنظومة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية وحماية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأشارت يينج، إلى أن الجانب الصيني سيواصل حماية قرار الأمم المتحدة رقم 2231 مع الأطراف المعنية وحماية فعالية الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية.

وحول تحذير الصين لمواطنيها بشأن السفر إلى أستراليا، دعت يينج، الحكومة الأسترالية إلى تبني تدابير فعالة لضمان أمن المقيمين الصينيين وحقوقهم الشرعية، مؤكدة أن التحذيرات الموجهة للمواطنين حول السفر والدراسة تعكس تحمل الجهات الصينية المسؤوليات الواجبة عليها، ولا علاقة لها بفرض الضغوط كما زعم بعض الساسة الأستراليين.

وأوضحت المتحدثة الصينية، أن السفارة الصينية تلقت في الفترة الأخيرة كثيرا من الشكاوى وطلبات المساعدة من قبل أبناء الجالية الصينية بشأن حالات عنف وتمييز في المجتمع الأسترالي، داعية الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ موقف مسؤول تجاه المشكلات المعنية.

الصين تؤكد أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع آسيا

وفي سياق آخر، أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال المتحدث باسم الوزارة، قاو فنج - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الصين تعتزم العمل مع دول آسيان، لاستخدام ترتيبات التجارة الحرة الإقليمية ذات الصلة بشكل كامل، ودعم التجارة والاستثمار المتبادل بين الشركات، مشيرا إلى أن تجارة الصين مع دول آسيان شهدت نموا مستقرا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ما يظهر قدرة ومرونة التجارة الثنائية.

وأضاف فنج، أنه خلال الفترة من يناير حتى مايو، كانت آسيان أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين، بزيادة 4.2% على أساس سنوي، مسجلة 1.7 تريليون يوان (حوالي 241 مليار دولار)، بما يمثل 14.7% من إجمالي تجارة الصين الخارجية.