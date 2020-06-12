نتفيلكس يعرض Downsizing لمات ديمون غدا

يعرض فيلم Downsizing عبر منصة نتفيلكس غدا، إخراج ألكسندر باين، الذي شارك في تأليفه مع جيم تايلور، وهو بطولة مات ديمون، كريستوف والتز، هونج شاو، كريستين ويج ورولف راسجالد.

الفيلم إنتاج عام 2017، ومدته ساعتين و15 دقيقة، وتقييمه على موقع السينما IMDB 5.7 من 10، وتكلفة إنتاجه 68 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

يذكر أنّ بطل الفيلم مات ديمون ترشح لجائزة أوسكار 5 مرات وحصدها مرة عن كتابته أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما عام 1998، عن فيلم Good Will Hunting.

وحصد النجم كريستوف والتز المشارك في الفيلم جائزة أوسكار عام 2010 عن دوره المساعد في فيلم Inglourious Basterds، وأيضا 2013 عن دوره المساعد في Django Unchained.